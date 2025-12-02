Un estudio identifica 32 proteínas en sangre asociadas al riesgo de trastorno psicótico

El equipo a cargo de la investigación - IISPV

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo liderado por el área de Salud Mental del Ciber (Cibersam) y el Hospital Institut Pere Mata (HUIPM) de Reus, el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), todas en Tarragona, ha identificado 32 proteínas en sangre asociadas al riesgo de desarrollar un trastorno psicótico y a sus fases iniciales.

Los resultados, publicados en la revista 'Brain, Behavior and Immunity - Health', podrían contribuir al desarrollo de una herramienta para facilitar la detección y el diagnóstico de estas patologías, informa el IISPV en un comunicado de este martes.

Los trastornos psicóticos, que afectan a más de un 1% de la población y tienen un "profundo" impacto sobre las personas y sus círculos, no tienen una causa única, porque dependen en gran parte de la genética, pero también de factores ambientales como el maltrato durante la infancia, el contexto socioeconómico y el consumo de psicotrópicos, entre otros.

DETECTAR LA GRAVEDAD

Las 32 proteínas identificadas podrían servir para determinar si una persona está en riesgo de desarrollar un trastorno psicótico, y también para facilitar el diagnóstico una vez ya se ha manifestado.

Algunas de estas proteínas están también asociadas a la gravedad de síntomas derivados del trastorno como las alucinaciones, el aislamiento social o la ansiedad, y se relacionan con el funcionamiento cognitivo.

El estudio ha contado con 182 voluntarios y es el primero en este ámbito que utiliza Proximity Extension Assay, una tecnología que permite medir un "gran número" de proteínas en muestras tan pequeñas como una gota de sangre.

BASE BIOLÓGICA "COMPLEJA"

El primer autor del artículo, Martí Llaurador-Coll, ha explicado que las proteínas asociadas al riesgo o presencia de trastorno psicótico están relacionadas principalmente con procesos inflamatorios, de mielinización y de proyección neuronal.

"Estos resultados refuerzan la idea de que los trastornos mentales tienen una base biológico compleja y que, en un futuro, la detección a través de un simple análisis de sangre podría ser una realidad", ha añadido.