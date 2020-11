Un estudio identifica cambios cerebrales 20 años antes del diagnóstico del Alzheimer

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de Barcelona ha permitido identificar cambios cerebrales en sujetos sanos a través de nuevas técnicas de imagen de resonancia magnética 20 años antes del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y de la aparición de sus síntomas, según un comunicado del Hospital de Sant Pau este jueves.

El trabajo ha sido elaborado por la Unidad de memoria del Hospital de Sant Pau y del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau, en colaboración con la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic - Idibaps, e investigadores del consorcio mundial The Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN).

El trabajo, publicado en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The journal of the Alzheimer's Associationhan', ha estudiado las trayectorias de más de 300 participantes en los cuales, debido a una mutación conocida en su genoma, se ha podido estimar en qué momento de su vida desarrollarían los primeros síntomas clínicos del Alzheimer.

Según el neurólogo e investigador principal del proyecto Juan Fortea, "los nuevos datos obtenidos tendrán una gran implicación a la hora de diseñar futuros estudios para comprender hallazgos inesperados de ensayos clínicos con terapias antiamiloides".

Por su parte, la coautora del artículo y directora del Programa de Información y Consejo Genético (PICOGEN), la doctora Raquel Sánchez-Valle, ha afirmado que "comprender mejor los motivos que causan la enfermedad, y desarrollar técnicas y modelajes de los cambios que se acontecen, es imprescindible para poder llegar a curar la enfermedad".