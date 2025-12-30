Estudio revela "incoherencias" entre la defensa del catalán y la configuración de dispositivos

Archivo - Imagen de archivo de un teléfono móvil - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de Plataforma per la Llengua revela "profundas incoherencias" entre la defensa digital del catalán y las actitudes individuales a la hora de configurar los dispositivos, ha informado la entidad en un comunicado este martes.

El estudio, elaborado por Aliança per la presència digital del català, que impulsa la camapaña 'Configura (els dispositius en la nostra llengua)', evidencia que el 50% de los catalanes reclama a las empresas que operan en Catalunya que tengan una versión en catalán de las webs por normativa, pero solo el 20% procura "mucho" tener los dispositivos en catalán y un 60% no le presta atención.

También revela que hasta dos tercios de la franja de los 30 a los 44 años no configuran los dispositivos en catalán, mientras que la población jubilada es la que se muestra más sensibilizada, con un 45% que procura hacerlo "mucho o bastante".

En lo que respecta al nivel de estudios, el 23% de la población sin estudios configura sus dispositivos en catalán, mientras que el porcentaje sube hasta el 44,9% entre los que tienen formación universitaria.

En cuanto a la lengua habitual, el 77% de los catalanohablantes exclusivos configuran los dispositivos en catalán, frente al 13% de los catellanohablantes, mientras que entre los bilingües hay "una implicación mínima: sólo un ínfimo 14% lo procura mucho".