EthiFinance reafirma el rating de Audax en grado de inversión "BBB-"

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BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia EthiFinance ha reafirmado el rating a largo plazo de Audax, grupo energético con presencia en nueve países, en grado de inversión "BBB-", informa la empresa en un comunicado este viernes.

En su informe, ha destacado el posicionamiento de Audax como "empresa de referencia en el negocio de comercialización de luz y gas, tanto en sus geografías más importantes, como lo son Iberia, Países Bajos y Hungría, como en los distintos países en los que está presente".

En este segmento, la compañía ocupa "un lugar destacado dentro del sector y cuenta con ventajas competitivas frente a las comercializadoras tradicionales", como el acuerdo de Market Access firmado con Shell Energy, que permite a Audax enfocar mejor sus recursos en la implementación de su estrategia de crecimiento rentable, al tiempo que refuerza la estabilidad y seguridad en el suministro.

Además, la agencia de rating señala que Audax ha consolidado su perfil como productor independiente de energía (IPP), con un aumento de la capacidad instalada y mayor producción propia.

Esto ha supuesto "un avance en la estrategia de integración vertical de la compañía, ya que le permite utilizar su propia generación para suministrar a su cartera de comercialización", lo que actúa como una cobertura natural frente a la volatilidad de precios del mercado mayorista y proporciona estabilidad a los resultados.