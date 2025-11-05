Eurecat anticipa que la IA abrirá la puerta a robots "capaces de aprender en entornos cambiantes". - EURECAT

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Unidad de Robótica de Eurecat, Daniel Serrano, ha anticipado que la inteligencia artificial (IA) abrirá la puerta a una nueva generación de robots más inteligentes y autónomos que "serán capaces de aprender y entender entornos cambiantes, para tener un impacto positivo en las personas y las empresas".

Lo ha dicho este miércoles en la segunda jornada de la ROSCon España, organizada este año por el centro tecnológico junto con Open Robotics y una decena de patrocinadores del sector en Barcelona, a fin de reunir a desarrolladores, investigadores y empresas punteras del ámbito del Robot Operating System (ROS) en español de todos los niveles, informa Eurecat en un comunicado.

"En pocos años, veremos robots mucho más hábiles, gracias a la combinación entre IA y percepción, de manera que podrán aprender nuevas tareas con pocas demostraciones, colaborando con las personas y formando parte natural del día a día", ha vaticinado Serrano.

En el ámbito social, Eurecat ya desarrolla robots asistenciales que pueden ayudar a personas mayores o con movilidad reducida en las tareas diarias, y en los sectores industrial y agroalimentario, ha probado con éxito robots dotados con pinzas con control de fuerza y sensores táctiles para manipular alimentos delicados.

El evento ha contado con una zona de expositores con una decena de estands donde los principales patrocinadores, entre los que destacan PAL Robotics, Robotnik y Camp Tecnológico, han presentado robots móviles, drones, manipuladores, cuadrúpedos y humanoides.

ROSCON ESPAÑA

En esta edición, el ROSCon España se ha centrado en cómo la IA y los sistemas cognitivos están transformando la robótica, con la creación de nuevas soluciones que van desde robots que aprenden a interactuar con personas hasta flotas autónomas que colaboran en entornos complejos.

Durante los dos días de conferencia, se han presentado ejemplos de robots cada vez más autónomos, capaces de navegar, manipular y tomar decisiones en tiempo real, integrando módulos de visión 3D, razonamiento semántico y aprendizaje por refuerzo.

Asimismo, se han llevado a cabo sesiones técnicas que han abordado temas clave como la navegación basada en aprendizaje, la percepción multimodal para entornos industriales y agrícolas, y la interacción humano-robot.

PROYECTOS INTERNACIONALES

El responsable de Robótica Móvil de Eurecat, Carlos Rizzo, ha hecho hincapié en que la humanidad "está entrando en una nueva etapa en la que la IA y la cognición ya no son complementos, sino el núcleo del comportamiento robótico".

"Los robots no solo ejecutan órdenes, sino que aprenden, interpretan y toman decisiones", ha subrayado.

Para aprovechar esta nueva era, Serrano ha instado a "compartir, acelerar la innovación y democratizar la robótica", y ha insistido en la importancia de generar proyectos internacionales que tengan aplicaciones reales en las empresas.