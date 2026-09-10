Eurecat e IREC impulsan soluciones tecnológicas en sistemas de almacenamiento de energía

Stand de Battech, unidad conjunta de investigación impulsada por Eurecat e IREC, en la primera edición de la feria Battery & Energy Storage Tech Europe 2026, en Barcelona - EURECAT

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat y el Institut de Recerca en Energia de Cayalunya (IREC) han impulsado nuevas soluciones tecnológicas en almacenamiento de energía con baterías de aplicaciones estacionarias, es decir, que acumulan electricidad en un lugar fijo para usarla cuando sea necesaria.

Ambas entidades, a través de la unidad conjunta de investigación Battech, han presentado estas soluciones en la primera edición de la feria Battery & Energy Storage Tech Europe 2026, celebrada en Barcelona el 8 y 9 de septiembre, informa Eurecat en un comunicado este jueves.

ESTUDIO HYBRIS

También han presentado los resultados del estudio Hybris, que ha desarrollado un sistema híbrido de almacenamiento de energía para aplicaciones avanzadas de red y detrás del contador, con el fin de responder a diferentes demandas energéticas.

El director de Proyectos Singulares de Eurecat y director tecnológico de Battech, Agustí Chico, ha valorado que el sector del almacenamiento energético está "en claro crecimiento", con aplicaciones emergentes como los centros de datos de IA, la flexibilidad de la red eléctrica y de apoyo a puntos de recarga de vehículo eléctrico.

El jefe de grupo de Sistemas eléctricos de Potencia del IREC, Lluís Trilla, ha dicho que con el proyecto Hybris han "validado la capacidad de BESS hibridados de aumentar las capacidades de almacenamiento de comunidades energéticas pequeñas, incrementando el autoconsumo de renovable solar y evitando apagones de la red".

En la feria también se ha anticipado el desarrollo de una solución digital avanzada para reforzar la transición ecológica y la autonomía energética sostenible, que permita la optimización, la hibridación, el almacenamiento y la gestión de redes para facilitar la integración de energías renovables térmicas.