Euromed Pharma Spain prevé facturar 58 millones en 2025, un 80% más que en 2020

Sede de Euromed Pharma Spain - EUROMED PHARMA SPAIN

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euromed Pharma Spain ha señalado que prevé cerrar 2025 con una facturación de 58 millones de euros, un 80% más que en 2020, en un comunicado este miércoles.

La empresa gestiona más de 22.000 envíos anuales y distribuye más de 2,6 millones de unidades de producto desde el centro logístico que tiene en el área metropolitana de Barcelona.

Entre sus servicios están soporte a ensayos clínicos, suministro de medicamentos no autorizados o en desabastecimiento, distribución en hospitales especializados y servicios logísticos.

El ceo de la empresa, Javier Villarroya, ha explicado que el apoyo de Petrone Group ha sido "fundamental" en la evolución de la empresa en los últimos años.

Euromed Pharma Spain está "integrada en el ecosistema global de servicios sanitarios" de Petrone Group, que suma 40 empresas operativas y presencia directa en nueve países.