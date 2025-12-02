European Banking Consortium Stablecoin presenta Qivalis, la "primera 'stable coin'" ligada al euro

Archivo - El presidente de Qivalis, Howard Davies. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El European Banking Consortium Stablecoin ha presentado Qivalis, "la primera 'stable coin'" ligada al euro, que prevén que esté a punto técnica y tecnológicamente a principios del segundo semestre de 2026.

Lo han explicado este martes en una rueda de prensa en Ámsterdam (Países Bajos) el presidente de la nueva empresa, Howard Davies; el ceo, Jan-Oliver Sell, y el director financiero, Floris Lugt.

El consorcio está formado por CaixaBank y otros nueve grandes bancos europeos y tiene el objetivo de crear una 'stable coin' ligada al euro, es decir, una criptomoneda que mantenga siempre la equivalencia 1 a 1 con el euro para poder operar en estos mercados.

Davies ha señalado que el lanzamiento de esta criptomoneda pretende revertir la falta de 'stable coins' ligadas al euro y ha señalado que es "una gran oportunidad".

Lugt ha desligado la creación de esta criptomoneda de la del 'euro digital' en el que está trabajando el Banco Central Europeo (BCE), ya que, por lo que saben, "no hay planes de ligar el euro digital a la tecnología blockchain", por lo que no podrá usarse para pagos 'on-chain'.

Por otro lado, los responsables de la empresa han destacado que el consorcio está abierto a la participación de nuevas entidades y Lugt ha invitado a otros bancos a entrar en el proyecto.

LICENCIA

Desde el anuncio del consorcio en septiembre hasta el momento, la empresa ha estado centrada en la construcción del equipo y la reducción del salto de conocimiento que hay entre el sector bancario y el sector cripto.

Sell ha señalado que el objetivo es presentar la solicitud de la licencia para crear la 'stable coin' en las próximas semanas y que las previsiones son obtenerla en un plazo de entre seis y nueve meses.

CREAR CONFIANZA

Davies ha asegurado que la Unión Europea tiene "una buena regulación" de los criptomercados, y ha puesto en valor que este proyecto es el camino si Europa quiere tener un papel importante en este sector.

Sell ha subrayado que la voluntad del consorcio es "crear confianza" y un, textualmente, ecosistema de confianza, ya que, según él, hay mucho espacio para que este sector crezca en Europa.

Ha añadido que esta criptomoneda mantendrá la equivalencia con el euro a través de depósitos de efectivo y activos de gran calidad y una elevada liquidez.

El ceo de la nueva empresa ha explicado que la voluntad del consorcio es crear un estándar neutral y que sean los bancos participantes los que ofrezcan servicios de valor añadido.

Entre estos servicios están los pagos internacionales inmediatos y de bajo coste, la liquidación de activos tokenizados o el sector conocido como finanzas descentralizadas y los mercados cripto.