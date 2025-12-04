Evacuan en estado crítico al conductor de un camión que ha volcado en la AP-7 en Gelida (Barcelona)

Camión que ha volcado en la AP-7 y ha perdido su carga de alquitrán - BOMBERS

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuado en estado crítico al conductor de un camión que ha volcado este jueves cerca de las 13.25 horas en el punto kilométrico 177 de la AP-7 en Gelida (Barcelona) en sentido sur.

Según han detallado fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, el herido ha sido trasladado al hospital de Bellvitge de Barcelona, y en total han acudido dos ambulancias, además del helicóptero.

Además, sobre el terreno hay cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat que están realizando tareas de limpieza, ya que el camión ha perdido su carga de alquitrán.

Por ello, cerca de las 14.25 horas se mantiene abierto solo un carril, por lo que las retenciones ascienden a unos 11 kilómetros.

Finalmente, la normalidad de la circulación se va recuperando progresivamente.