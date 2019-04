El excandidato presidencial francés Benoît Hamon visita a los presos soberanistas

Publicado 01/04/2019 18:50:47 CET

Reclama una solución política y no judicial y ve poco saludable la democracia en Europa

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El excandidato socialista a la Presidencia de Francia, Benoît Hamon (Génération.s), ha visitado este lunes a Oriol Junqueras y Raül Romeva en la cárcel de Soto del Real, y ha pedido que la situación de Catalunya se afronte con diálogo y buscando una solución a través de la política y no judicial.

"Como ciudadano europeo me pregunto: ¿Es saludable la democracia en Europa? La respuesta es a menudo no. La solución a lo que está sucediendo en Catalunya debe ser democrática y política, no judicial", ha expuesto en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

En un comunicado de ERC, Hamon ha explicado que ha acudido a la cárcel no como independentista catalán sino como "demócrata europeo", y ha asegurado que no hay solución posible que no pase por un diálogo entre las partes.

Hamon ha estado en la prisión acompañado por el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, y la candidata de ERC a las europeas y pareja de Romeva, Diana Riba, y su visita se produce una semana después del manifiesto en que 41 senadores franceses criticaban "la represión" contra los líderes soberanistas.

Bosch ha defendido que forma parte de la obligación del Govern "que se sepa en Francia y en todo el mundo lo que está pasando" en Catalunya, y ha coincidido con Hamon en que la cuestión debe afrontarse desde una mesa de diálogo política.

Riba ha agradecido al político francés su visita y ha lamentado: "Hoy se ha tenido que hacer una reunión política en una cárcel y es un encuentro que de debería haberse hecho en libertad", y ha defendido la inocencia de los líderes encausados.

"Tal y como se ha visto los últimos días en el Supremo, los cargos que se les imputan no existen", ha concluido la candidata republicana.