5 exconsellers de Cultura presentan una querella contra el traslado de los murales de Sijena

Archivo - Pinturas murales del Monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) - KIKE RINCON - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los exconsellers de Cultura de la Generalitat Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, presentan este martes una querella contra el traslado de las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), según ha informado el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Los consellers que hoy presentamos esta demanda, lo hacemos al amparo de la legislación española y de la del Parlament de Catalunya, sobre todo, que nos obligaba cuando éramos consellers y ahora nos sentimos obligados como ciudadanos que debemos ejercer nuestras responsabilidades a preservar el patrimonio", ha dicho Puig en una entrevista en TV3.

Puig ha expresado que el traslado de las pinturas murales es un "desbarajuste judicial" fruto de presiones políticas que considera desmedidas y desenfrenadas y ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de no hacer caso a varios informes internacionales en contra del traslado y de no encargar otro para que el Instituto del Patrimonio Nacional Español se pronuncie.

"Es un instituto que denegó el movimiento de la dama de Elche y que denegó el regreso de la obra Guernica de Picasso a su sitio. Y ahí no han querido intervenir. Aquí hay desidia, también", ha dicho Puig, que ha afirmado que si se hace el traslado con conocimiento del daño que se va a provocar, se es directamente responsable.

Los cinco exconsellers participarán este martes por la tarde en un acto en las Cotxeres de Sants de Barcelona donde explicarán el contenido de la querella.