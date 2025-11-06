Exconsellers de la Generalitat instan a reducir burocracia y usar la IA para ganar competitividad

Los exconsellers de Empresa de la Generalitat Àngels Chacón, Ramon Tremosa y Roger Torrent. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los exconsellers de Empresa de la Generalitat Àngels Chacón, Ramon Tremosa y Roger Torrent han coincidido este jueves en que la simplificación burocrática, un nuevo modelo de financiación y la inteligencia artificial (IA) son tres factores que ayudarían a la administración catalana a impulsar la competitividad.

Lo han compartido durante la mesa redonda 'Visió dels consellers/consellera d'empresa sobre la competitivitat catalana' de la 30 edición de la Jornada dels Economistes, organizada en Barcelona por el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Chacón fue consellera de Empresa y Conocimiento entre 2018 y 2020; Tremosa es exconseller de Empresa y Conocimiento tras haber ocupado el cargo entre 2020 y 2021; y Torrent fue conseller de Empresa y Trabajo entre 2021 y 2024.

"HIPERPROTECCIÓN"

Sobre la burocracia administrativa, Chacón ha alertado de que "debe haber un equilibrio del 'sálvese quien pueda' y la hiperprotección" y ha criticado que en el sector económico predomina la presunción de culpabilidad por encima de la de inocencia, en sus palabras.

Tremosa ha defendido que una reducción de la burocracia va completamente ligada a un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, para que estas puedan recibir ingresos directamente de la recaudación de impuestos y se "cambie la dinámica".

Por su parte, Torrent ha ironizado con que "a los europeos nos hermana la burocracia", y ha aseverado que teniendo en cuenta las velocidades con las que se toman decisiones mediante la tecnología, esto paraliza mucho a los países del continente.

IA GENERATIVA

Para contribuir a la simplificación burocrática, Torrent ha llamado a utilizar la IA, que ha calificado de "un trampolín que coincide con un momento en el que la administración catalana debe repensarse".

"Si usamos la IA generativa sin miedo y con mecanismos de transparencia, puede ser una solución", ha subrayado.

RECUERDOS COMO CONSELLERS

Preguntada sobre los momentos más difíciles durante sus etapas como consellers de Empresa, Chacón ha recordado la destrucción de empleos a raíz del cierre de la planta de Nissan, la tensión política con el Gobierno central durante el 'procés' y la falta de una mirada más empática hacia el tejido empresarial durante la pandemia.

Ha asegurado sentirse orgullosa de haber sacado adelante el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement para "comprar el conocimiento que no se genera en Catalunya" y de haber ganado la candidatura para acoger el supercomputador MareNostrum 5.

Tremosa ha coincidido que los momentos más difíciles de su legislatura (2020-2021) estuvieron relacionados con la crisis de la covid, cuando tuvo que mediar entre las recomendaciones de los médicos y las peticiones de las empresas, que temían por el cierre total de sus negocios.

En cuanto a sus mejores momentos, ha explicado cómo todo el ámbito universitario se alegró de que un académico como él fuera conseller, lo que le ha hecho recordar que en su mandato todas las universidades públicas cerraron sin déficit.

Y en su caso, Torrent ha mencionado que le costó afrontar la gestión de la parte final de la covid, con cierres que "se produjeron en momentos menos comprensibles", y de la sequía, con restricciones a la actividad económica debido a los condicionantes hídricos.

Como aspecto positivo, ha señalado la reapertura de la antigua planta de Nissan y la firma del Pacto Nacional para la Industria.