5 exconsellers se querellan por el "peligro seguro de destrucción" de las obras de Sijena

Archivo - Pinturas murales del Monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) - KIKE RINCON - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han presentado este martes una querella contra el traslado de las pinturas murales de Sijena del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) al entender que existe un "peligro seguro de deterioro o destrucción" de las obras.

La querella la ha presentado el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en representación de los exconsellers Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borrás y Àngels Ponsa, y se dirige contra la magistrada y contra los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena que interpusieron una demanda de ejecución de la sentencia.

En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, los exconsellers alegan que pese a haber agotado el ejercicio de sus funciones como máximos responsables en Cultura y preservación del patrimonio, siguen ostentando una responsabilidad en la preservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) ubicados en Catalunya.

Sostienen que de ejecutarse la sentencia, que ordena el traslado de las pinturas murales a Huesca, se produciría una "destrucción" o grave alteración de un BIC, como han alertado varios expertos, y plantean posibles responsabilidades penales por presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico.

DELITOS

El escrito, que ha sido presentado ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, esgrime que la ejecución de la sentencia, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca número 2, comporta "ineludiblemente" la consumación de un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el Código Penal.

En este sentido, recuerda que las pinturas de Sijena están sometidas a tal grado especial de protección que decaen otros derechos, como el de ejecutar una sentencia "si tal acto implica la consumación de un delito".

Argumenta que, si después de haberse aportado diversos informes periciales que alertan del "peligro seguro de deterioro o destrucción de las obras" se mantiene la pretensión de trasladarlas, con manifiesto deprecio al seguro y fatal resultado, los responsables podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Por todo ello, solicitan que se practiquen varias diligencias, entre ellas, el interrogatorio a los querellados, y que se adopten medidas cautelares: "Nos parece coherente y necesario que se ordene la paralización de la ejecución instada de una sentencia firme".