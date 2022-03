Un exgerente de Servicios Sociales de Barcelona detectó incidencias pero no "corrupción"

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exgerente del Consorci de Serveis Socials de Barcelona Joan Uribe ha sostenido este miércoles que durante su gestión de 2017 a 2021 encontró incidencias de gestión pero no "corrupción".

"No he percibido, en ningún momento, ninguna acción que a mi me parezca constitutiva de algún delito", ha afirmado Uribe en comisión parlamentaria, en la que ha atribuido estas incidencias a la falta de personal, a la capacidad de aprovechar los recursos y a fallos de procedimiento, entre otros.

Representantes de CGT Ensenyament Sector Social registraron en la Oficina Antifrau de Catalunya denuncias por las presuntas "graves irregularidades detectadas en las distintas auditorias" en el Consorci tras su publicación en octubre pasado.

El también exgerente del Consorci Josep Farrés, que estuvo al frente del organismo de 2006 a 2008, ha explicado a los grupos cómo durante su gestión hicieron la puesta en marcha, constituyeron la estructura, el organigrama y el equipo de trabajo del Consorci.

También realizaron el diagnóstico de situación mediante un plan director; establecieron espacios de coordinación y cooperación con los distintos órganos de las administraciones públicas, e iniciaron el proceso de traspaso de servicios.