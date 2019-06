Un experto de la UAO CEU recomienda hacer la Selectividad pensando "en el conjunto de la prueba"

Publicado 05/06/2019 18:30:10 CET

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El psicopedagogo y profesor de Psicología de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Ramón Novella ha recomendado comenzar la Selectividad por las preguntas cortas y "pensar en el conjunto de la prueba" si se produce un bloqueo.

En un comunicado, ha subrayado que "ir al examen como si no pasara nada no sería normal", y ha dicho que un punto de ansiedad es bueno siempre que no dificulte al alumno en la realización de la prueba.

Ha abogado por pensar en el conjunto de la prueba, ya que no es recomendable, según el experto, obsesionarse con una cuestión porque la limitación de tiempo hace que no se pueda dedicar un tiempo excesivo a una sola pregunta.

Otro aspecto a no descuidar, según el experto, es el de la alimentación los días previos a los exámenes: "No hay que dejar de comer por los nervios, ni comer demasiado. Hay que llevar la rutina normal, a la que nuestro cuerpo está acostumbrado".

Novella ha subrayado que "respetar las horas de sueño es crucial", y ha dicho que se debe dormir entre siete y ocho horas, para no llegar cansado porque provoca menor agilidad mental.