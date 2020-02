Expertos del Iese piden elevar la productividad para que la economía española sea más resiliente

Publicado 13/02/2020 17:44:01 CET

Advierten de que una baja productividad también conlleva salarios bajos

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Iese han apostado este jueves por abordar a fondo un debate sobre la productividad en España que permita elevarla e impulsar una economía más resiliente a las crisis, redundando así en el mercado de trabajo y en el Estado del Bienestar.

Así lo han explicado en un almuerzo de coyuntura económica la directora del departamento de Economía del Iese y consejera del Banco de España, Nuria Mas, y los profesores Antonio Argandoña y Alfredo Pastor.

"Una productividad baja lleva a salarios bajos, lo que redunda en una poca contribución a la Seguridad Social y, por tanto, al Estado del Bienestar", ha expuesto Pastor, que ha indicado que España es un país de sueldos bajos y también con regiones con productividad baja.

Ha sostenido que en España el coste del despido es muy alto y que "la precariedad se está haciendo endémica", lo que influye en que la tasa de paro se mantenga alta y se vaya reduciendo a un ritmo lento.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo de las empresas por internacionalizarse, lo que se ha traducido en un aumento de las exportaciones, y ha lamentado las dificultades con las que se encuentran los emprendedores cuando quieren crear una empresa: "Hay unas obligaciones fiscales desmedidas. Antes de empezar a cobrar ya tienes que empezar a pagar".

En la misma línea se ha expresado Mas, que ha defendido que sólo con una tasa elevada de productividad se pueden tener también salarios altos.

"¿Cómo puedo pagar unas pensiones más altas si tengo mileuristas? Esto es lo que nos tenemos que plantear", ha afirmado.

También ha apostado por llevar a cabo una evaluación de las políticas públicas que permita hacer un análisis continuado de su efectividad y de los recursos destinados: "Se trata de cómo hacer que el Estado del Bienestar sea lo más grande posible utilizando mejor los recursos".

Por todo ello, Argandoña ha apuntado que existen problemas estructurales como la baja productividad, el fraude, la economía sumergida y el paro, lo que ha motivado el "fracaso" del mercado laboral.

"CORTOPLACISMO" POLÍTICO

"A ello se suma el cortoplacismo de la política", ha lamentado, ya que, a su juicio, la solución no se basa en ajustar variables y actuar en la subida o bajada de impuestos o de las pensiones, sino que se deben implementar políticas de calado profundo.

"Con el Gobierno que tenemos dudo que se pueda hablar en serio de una reforma del Estado del Bienestar, que es insostenible demográficamente", ha dicho, y ha alertado de que la economía se está enfriando precisamente por la falta de instrumentos para solucionar los problemas estructurales y el cortoplacismo de los dirigentes políticos.

"Tenemos un problema serio del mercado laboral y lo hemos reducido al contrato temporal y a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). No hay un debate serio", ha insistido.

LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS

Preguntados por los efectos sobre la economía que puede tener el coronavirus, Argandoña ha indicado que la demanda interna se verá impactada por la caída de las exportaciones a China, a la vez que se producirán problemas de suministro de los productos procedentes del país asiático, y también ha apuntado que puede haber un aumento inesperado del absentismo laboral si el virus llega a España.

Sobre la cancelación del Mobile World Congress (MWC), que debía celebrarse en los recintos Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona a finales de febrero, Mas ha considerado que la reputación de Barcelona no se verá perjudicada, puesto que la cancelación no ha sido por parte de la ciudad, sino de la organizadora del congreso, la GSMA.

"Lo importante es que Barcelona siga siendo una ciudad de referencia en el ámbito digital", ha añadido Mas, poniendo en valor que en 2021 la capital catalana acogerá por primera vez la feria tecnológica Integrated Systems Europe (ISE).