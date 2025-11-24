Expertos del sector biofarmacéutico sitúan Catalunya como "gran polo" de atracción de inversión

El conseller Sàmper junto a los representantes de Foment, Farmaindustria y Kreab. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball, Farmaindustria y Kreab han organizado este lunes una jornada en la que expertos del sector biofarmacéutico han situado Catalunya como "gran polo" de atracción de inversión y talento, informa la patronal en un comunicado.

La jornada, titulada 'Catalunya como un polo biofarmacéutico: política, inversión e innovación para liderar en salud', ha sido inaugurada por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, quien ha asegurado que el Govern tiene muy clara la importancia de este sector: "Haremos lo posible por ayudaros a que os sigáis consolidando como polo imprescindible y hacer que podáis crecer".

LLADÓS (FARMAINDUSTRIA)

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha subrayado que la industria farmacéutica catalana genera un valor total de 7.800 millones de euros, equivalente al 2,7% del PIB y que concentra el 44% del total de plantas de producción de medicamentos en país, además del 29% de la inversión en I+D del sector.

"Catalunya es uno de los territorios más estratégicos de la industria a nivel nacional y europeo. Si queremos que siga siendo un referente, hemos de seguir impulsando un ecosistema que facilite la investigación y la producción avanzada, pero que también garantice que cada avance llegue antes, mejor y de forma equitativa a los pacientes", ha destacado.

SÁNCHEZ LLIBRE (FOMENT)

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha remarcado que la industria farmacéutica y biosanitaria representa innovación, talento, empleo cualificado y capacidad de atracción de inversiones.

"Es un sector que impulsa el crecimiento económico y, al mismo tiempo, tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Por eso, desde Foment, defendemos una política industrial sólida y estable que dé seguridad, competitividad y visión de largo plazo", ha puesto de manifiesto el líder patronal", ha indicado.

IGNASI FONT (KREAB)

El director de Asuntos Públicos de Kreab, Ignasi Font, ha destacado que "Catalunya ha demostrado que cuenta con todos los elementos necesarios para consolidarse como un polo biofarmacéutico de referencia en Europa: un ecosistema de investigación potente, una industria altamente innovadora y un entorno empresarial cada vez más competitivo.

Considera que ahora es el momento de dar "un salto de escala para atraer nuevas inversiones estratégicas que generen más innovación, más actividad productiva y más oportunidades para el talento".