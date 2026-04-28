Expoquimia 2026 supera los 400 expositores y reúne a un centenar de expertos

Edición anterior de Expoquimia - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Expoquimia superará los 400 expositores (un 40% más que en la última edición, y prevé reunir a un centenar de expertos, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto Gran Via de la institución ferial, y prevé ocupar un 34% más de superficie expositiva.

El salón servirá para presentar las principales innovaciones del mercado en ámbitos como la química de base y materias primas; maquinaria y bienes de equipo; bombas y válvulas; material de laboratorio; ingeniería y automatización; 'pharma process'; seguridad industrial, o tecnología ambiental.

El director del evento, Xavier Pascual, ha explicado que la edición 2026 "representa un salto cualitativo para el salón y para el conjunto del sector" y ha señalado que tiene una propuesta ambiciosa que sirve de catalizador de la innovación.

La principal novedad de este año será el 'Innovation hub', que permitirá conectar a centros de investigación y tecnológicos, universidades, startups y grandes empresas en proyectos disruptivos.