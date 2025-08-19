La exportación e importación en el Puerto de Barcelona crecen un 11,4% y un 6% hasta julio

Barco en la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de contenedores llenos de exportación e importación en el Puerto de Barcelona ha aumentado un 11,4% y un 6% respectivamente de enero a julio, respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanza un tráfico total de casi 41 millones de toneladas.

Entre enero y julio de 2025, el tráfico de contenedores ha sido de 2.191.409 TEUs, un 6% menos que el año anterior "debido a la bajada del transbordo", y el tráfico total ha sumado 40.952.925 toneladas, un 2,4% menos, informa el Puerto en un comunicado este martes.

El tráfico de los contenedores con los principales 'forelands' del Puerto mantiene crecimientos similares a los registrados en los últimos meses: China con un 13,5%, India con un 19,8% y Corea del Sur con un 20,9%.

Estados Unidos experimenta una subida más discreta, de un 0,9%, y Turquía es el único de los grandes mercados que reduce su tráfico, con un 2,9% menos.

El segmento de los líquidos a granel en los 7 primeros meses de 2025 ha aumentado un 21,7%, con 9,7 millones de toneladas transportadas, gracias a los buenos resultados de los hidrocarburos (+42,6%).

Por el contrario, los sólidos a granel retroceden un -19,6% debido a la caída de los principales segmentos salvo otros minerales no metálicos (+145,5%).

El tráfico de vehículos, con un movimiento de 424.624 unidades (-3,8%), refleja "la situación de incertidumbre que está atravesando el sector automovilístico".

PASAJEROS

Asimismo, los ferris han transportado a 924.328 pasajeros (+0,2%), con un incremento del 0,6% con las Islas Baleares y un descenso del -12,1% con Italia.

Respecto a los cruceros, se han producido 2,1 millones de movimientos, que se traducen en 1.266.404 personas visitando la ciudad, aunque desde el Puerto alertan que estas estadísticas no reflejan el número real de cruceristas que llegan a la ciudad.