Las exportaciones catalanas crecen un 1,4% en el primer semestre hasta los 51.114 millones

Representan el 25,9% de las exportaciones españolas en ese periodo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones catalanas han crecido un 1,4% en términos interanuales en el primer semestre de 2025 hasta los 51.114,1 millones de euros, según datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa este lunes.

Entre enero y junio, las ventas de empresas catalanas en el exterior han liderado las exportaciones de toda España, representando el 25,9% del total, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha celebrado los datos de las exportaciones del primer semestre en Catalunya: "Estos datos confirman el buen momento y la solidez de la economía catalana, con un sector exportador que sigue abriendo mercados para los productos catalanes pese al contexto de complejidad global".

Desde un punto de vista sectorial, destacan las exportaciones de productos químicos (30,6% del total, con un crecimiento interanual del 3,5%), de los bienes de equipo (16,4% del total, con un crecimiento interanual del 11,4%) y de la alimentación y bebidas (15,6% del total y un crecimiento interanual del 7,7%).

En cuanto a los datos del mes de junio, las ventas de las empresas catalanas en el extranjero han alcanzado los 9.029,4 millones de euros, un 7,2% más que en el mismo mes del año pasado.

ARANCELES

El crecimiento de las ventas de Catalunya en el exterior se da en un contexto marcado por los aranceles de los Estados Unidos a las importaciones de productos europeos, con gravámenes situados en un 15% tras el acuerdo alcanzado por el país norteamericano con la Unión Europea a finales de julio.

Desde el mes de enero, Acció, la agencia para la competitividad de las empresas catalanas en el extranjero del Departamento de Empresa y Trabajo, ha activado el servicio 'Adapta't als nous Estats Units', que ha asesorado de forma personalizada a más de 200 empresas catalanas que exportan a ese mercado.

Al mismo tiempo, 700 empresas más han participado o asistido en varios seminarios organizados por la agencia para informarse de las novedades arancelarias y para formarse en aspectos técnicos como los contratos o la gestión aduanera.

PLA RESPONEM

En paralelo, a finales de julio el Govern anunció el despliegue del primer paquete de ayudas en el marco del Pla Responem, que pondrá a disposición de empresas catalanas 50 millones de euros mediante Acció hasta 2029.

A partir de la primera semana de septiembre, las empresas podrán pedir ayudas de hasta 90.000 euros para la diversificación de mercados, el impulso a las exportaciones y su crecimiento.