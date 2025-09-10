Archivo - Las exportaciones catalanas de productos de alta tecnología crecen un 24,5% en el segundo trimestre - IDESCAT - Archivo

Las importaciones de alta tecnología aumentan un 1,5%

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones catalanas de productos de alta tecnología han alcanzado los 3.531,4 millones de euros en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un aumento de un 24,5% interanual y representa el 14,2% de las exportaciones industriales, informa el Institut Català d'Estadística (Idescat) en un comunicado este miércoles.

Destacan los productos farmacéuticos por su elevada participación dentro del grupo, con una subida del 23,2%, seguidos por los productos informáticos, electrónicos y ópticos, con un 26,6%.

Por áreas geográficas, los incrementos han sido más pronunciados en las ventas al resto del mundo (48,2%), mientras que las ventas a la Unión Europea han crecido con menos intensidad (4,2%).

En este periodo, las ventas de productos industriales en el extranjero según el contenido tecnológico mostraron un comportamiento dispar, con aumentos de las exportaciones en nivel tecnológico alto (24,5%) y bajo (3,2%), y bajadas en las de nivel tecnológico medio alto (-5,8%) y medio bajo (-6,6%).

En el caso de las ventas de productos de nivel medio alto, estas han alcanzado los 11.694,3 millones de euros en el segundo trimestre de 2025, una caída del 5,8% provocada principalmente por las exportaciones de productos químicos y de materiales y equipos electrónicos, maquinaria y vehículos (-9,9 y -4%, respectivamente).

IMPORTACIONES

Por su parte, las importaciones de alta tecnología han aumentado un 1,5% en ese periodo, creciendo en todos los niveles tecnológicos, excepto en el tecnológico medio alto.

En concreto, las compras de productos de alta tecnología han crecido un 7,7% debido al incremento de las compras procedentes de la Unión Europea (29,6%), ya que las del resto del mundo han disminuido un 10,2%.