La exposición 'Els trens del centenari' de TMB muestra 5 trenes históricos del Metro de Barcelona

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha inaugurado este sábado, dentro del Centenario del Metro, la exposición 'Els trens del centenari. El patrimoni ferroviari del metro de Barcelona', ante el Centre Cultural La Farinera del Clot, con 5 coches históricos restaurados.

Pueden visitarse, por fuera y por dentro, los coches restaurados de las series 100, 300, 400, 1100 y 3000 del Metro, que desde 1924 han dado servicio en Barcelona, informa TMB en un comunicado.

La exposición, que es gratuita, puede visitarse desde este sábado hasta el 10 de enero, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los fines de semana de 11 a 19.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la ha inaugurado valorando que el Metro es el medio de transporte que "mejor garantiza el derecho a la movilidad y el que más democratiza el derecho a desplazarse".

COLLBONI Y BONET

También ha destacado que octubre ha sido el mes con más validaciones de la historia del Metro, con casi 46 millones de viajeros, y ha añadido que el Metro centenario "ha cosido los barrios y ahora debe seguir cosiendo el Área Metropolitana".

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha agradecido el esfuerzo de las personas que han hecho posible "una exposición única en Barcelona", teniendo en cuenta la complejidad de exponer el patrimonio histórico de la ciudad fuera de su espacio habitual.

GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD

Para entrar a los coches expuestos se han habilitado escaleras y rampas a la altura del suelo de los convoyes, así como un recorrido de pasarelas entre tren y tren.

Además, los paneles informativos incluyen códigos Navilens, que permiten descargar el contenido en formato audio en 24 idiomas para las personas con discapacidad visual.

La restauración de los 5 trenes de la exposición, que ha costado 2,1 millones de euros, empezó durante 2024 en un proceso que contó con la aprobación de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat.