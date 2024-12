Una exposición en el MAH de Ginebra (Suiza) reúne 18 obras de la Colección de la Fundación La Caixa

Un visitante ante la obra 'Everyday is the beast with iron teeth and ten horns' de Julian Schnabel en la exposición de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa en el MAH de Ginebra

Incluye obras de Antonio Saura, Julian Schnabel, Mike Kelley y piezas relacionadas con Duchamp

GINEBRA (SUIZA), 11 (EUROPA PRESS)

El Musée d'Art et d'Histoire (MAH) de Ginebra (Suiza) reúne 18 obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa en la exposición 'La imagen reaparecida', que explora las diversas formas en que artistas contemporáneos dialogan con el pasado y la historia del arte y que supone la primera muestra con obra de la fundación en el país helvético.

En rueda de prensa este miércoles, la directora de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa y cocomisaria, Nimfa Bisbe, ha subrayado que la selección de piezas está "adaptada al espacio", el Musée Rath del MAH, dedicado a las exposiciones temporales e inspirado en un templo clásico.

La muestra, que se podrá ver desde este jueves al 13 de abril, pretende ser una reflexión sobre la soberanía de las imágenes, su papel en las creencias y su influencia en la sociedad y en la que el cocomisario Carlos Martí se inspiró en la historia del arte y la propia ciudad de Ginebra, marcada por la reforma calvinista, para su composición.

DE MIKE KELLEY A ANTONIO SAURA

La muestra se inicia con una instalación del artista visual estadounidense Mike Kelley, quien con 'The trajectory of light in Plato's cave' evoca la capacidad de las imágenes para someter a los espectadores, quienes tienen que penetrar a ella arrodillándose para luego ver cómo juega con la caverna de Platón, la sábana santa y la obra de Rothko.

Otras obras que figuran en la exposición son 'Black Madonna with Twins', de Vanessa Beecroft, en la que la negritud conquista la imaginería tradicional del cristianismo y de la que la artista dijo que se había inspirado en Pier Paolo Pasolini, o 'Untitled no.228', uno de los autorretratos escenificados de la estadounidense Cindy Sherman, en esta ocasión sobre el relato bíblico de la decapitación de Judith a Holofernes.

También incluye una obra del norteamericano Jorge Pardo, quien apela a la memoria colectiva con un fondo basado en René Magritte, extraído de la moqueta de una exposición dedicada al artista, y un crucifijo de madera superpuesto procedente de su proyecto de diseño de objetos litúrgicos para una parroquia de Leipzig (Alemania).

La muestra exhibe un óleo del español Darío Villalba 'Gran caída II', en el que reproduce un detalle del cuadro 'La caída de los condenados' de Rubens, y el tríptico de Antonio Saura 'Crucifixión', un artista que en 1989 ya expuso en el Musée Rath varias cruxifixiones y del que Martín ha destacado que refiere al barroco español.

Otro de los ámbitos de la exposición muestra el cuatríptico de Julian Schnabel 'Everyday is the beast with iron teeth and ten horns', del "periodo austero" del artista en el que compuso sus obras con textos, en esta ocasión de tipo apocalíptico sobre lonas militares, ha explicado Bisbe.

Completan el ámbito la escultura 'Sin título M/m 1' de la española Cristina Iglesias; las ventanas de cristal de plomo de colores con marcos de metal de Matt Mullican; la instalación de Jan Vercruysse 'Eventail VIII', y la serie 'Collection of two hundred and sixteen plaster surrogates', de Allan McCollum.

DUCHAMP

La parte final de la exposición, en forma de cripta, está presidida por 'La Boîte en valise (serie F)', de Marcel Duchamp, una pieza del MAH, con la que ideó una caja deplegable para presentarla como si fuera un museo reducido y que incluye una reproducción de 'Le grand verre'.

'Le grand verre', una obra de Duchamp que la artista Sherrie Levine revisita en la pieza 'The bachelors' de la Colección de Arte de la Fundación La Caixa y de un artista que la muestra incluye el 'Retrato de Marcel Duchamp' realizado por Concha Jerez.

Entre otras piezas de la muestra, la estadounidense Rachel Harrison remite a la obra duchampiana 'Nu descendent un escalier nº2' mientras que la obra del checo Pavel Büchler 'Studio Schwitters' propone lecturas a través de 78 altavoces de un poema fonético de un coetáneo de Duchamp Kurt Schwitters y que la fundación expone por primera vez.

El MAH y la Fundación La Caixa mantienen un vínculo de colaboración, y en diversas ocasiones, obras de arte de los fondos del museo suizo han viajado a exposiciones impulsadas por la fundación, cuestión que ha recordado el director del MAH, Marc-Olivier Wahler, quien ha rememorado la exposición de arte flamenco exhibida en los CaixaForum con fondos del museo suizo.