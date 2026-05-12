Extinguido el incendio causado por una explosión de butano en un edificio en Barcelona

Bomberos trabajan en el edificio donde se ha producido la explosión. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha dado por extinguido este martes a las 17.10 horas el incendio en el edificio afectado por una explosión de butano en el barrio de Poblenou de Barcelona, según informa el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incidente ha causado un herido grave y uno menos grave, que son una madre y su hija menor, trasladadas al Hospital Vall d'Hebron, y otras 9 personas han sido atendidas por el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM).

El fin del incendio ha supuesto también la desactivación de la prealerta del plan Procicat, y Bombers de Barcelona han evaluado la afectación en el edificio, que no ha sufrido daños estructurales pero en el que hasta 4 viviendas han quedado inhabitables.