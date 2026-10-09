Extinguido el incendio en una nave industrial de Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

Bombers trabaja en un incendio en una empresa de plásticos en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido este viernes pasadas las 19 horas el incendio en una empresa de plásticos de una nave industrial de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso al 112 se ha producido hacia las 15.40 horas de este viernes, y el incendio ha provocado el de 200 metros cuadrados del techo de la nave, y ha quemado un tráiler, un remolque y varios depósitos de plástico vacíos y parte de las oficinas.

No constan afectaciones personales, se ha levantado el confinamiento de Santa Coloma alrededor de las 17 horas, y Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la prealerta del plan Procicat.