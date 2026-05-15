La Fabra de Barcelona recorre 20 años de trayectoria de Patricia Esquivias en 'Atentamente'

La exposición se podrá ver hasta el 27 de septiembre - LA FABRA

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Fabra Centre d'Art Contemporani de Barcelona acoge, desde este sábado y hasta el 27 de septiembre, la muestra 'Atentamente', que recorre 20 años de trayectoria de la artista venezolana Patricia Esquivias con comisariado de Caniche Editorial.

La exposición recoge una serie de trabajos no exhibidos hasta ahora, articulados a partir de cartas que ella misma escribe como herramienta de observación y parte de su práctica artística, informa La Fabra en un comunicado de este viernes.

Esquivias trabaja a partir de elementos de construcción y procesos artesanales, a menudo en proceso de desaparición o invisibilización, y los dispone y expone en un primer plano, incluyendo baldosas, pilonas, trozos de fachada y murales, entre otros.

Las cartas, dirigidas a personajes vinculados con sus obras, son "elementos estructurales" de la muestra y permiten ver el trabajo de investigación y aproximación a la historia de los materiales.

La muestra cuenta, entre otros, con la obra 'Bosque Kebab House', que presenta un 'wallpaper' con 16 modelos de baldosas con motivos vegetales, elaborados a semejanza de un kebab; o 'El Talle en sesgo', con 7 modelos de pilonas escogidas del mobiliario urbano procedentes del Taller de Cantería de Madrid.