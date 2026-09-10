Fallece el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, a los 77 años

El empresario y fundador de la empresa La Fageda, Cristóbal Colón. - LA FAGEDA / EVA GÜIBAS

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario y fundador de la empresa de lácteos La Fageda, Cristóbal Colón, ha fallecido este jueves a los 77 años, según ha informado la compañía en un comunicado.

Colón fundó La Fageda en 1982 en Olot (Girona) como una empresa social sin ánimo de lucro y que empleaba a personas con discapacidad, en base a la convicción, ha explicado la compañía, de que "toda persona tiene una dignidad inherente y merece disponer de oportunidades".

Desde los 15 trabajadores iniciales, la empresa ha crecido hasta contar con 850 trabajadores actualmente y "ofrece oportunidades de trabajo, formación y servicios de diversa tipología".

El empresario se jubiló en 2024, tras lo cual dedicaba una parte importante de su tiempo a transmitir el "ideario" de La Fageda, explica la compañía.

La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, ha afirmado que la empresa se despide de su fundador, pero también de la persona que "durante más de cuatro décadas ha sido el alma y motor del proyecto".

El presidente del Patronat de La Fageda, Josep Maria Bonmatí, por su parte, ha asegurado que el proyecto que fundó Colón en 1982 ha cambiado la vida de muchas personas y ha "dejado huella" en la organización y todas las personas que han formado parte de ella.