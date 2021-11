La falta de vivienda "priva" al niño de disfrutar de otros derechos según un experto de la UAO

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Derecho Civil de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Xavier Puigdollers ha manifestado este jueves que "la falta de vivienda priva al niño del disfrute de otros derechos".

Lo ha dicho en la lectura de las conclusiones de la VII Jornada sobre la Convención de Derechos del Niño que se ha celebrado en la institución, ha informado en un comunicado.

Puigdollers ha recordado que el hogar no equivale a un sitio en el que refugiarse y calentarse, sino que debe ser el lugar en el que el niño encuentre el ambiente familiar que necesita: "La vivienda no son cuatro paredes, sino la seguridad de tener una vida. Una cueva, una barraca o una habitación no son una vivienda".

Ha pedido "asegurar la continuidad de los servicios y de las ayudas" y potenciar la integración y la no discriminación en la escuela, descartando el modelo de escuelas especiales y apostando por la convivencia en detrimento de la diversidad.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

A su vez, la abogada Montserrat Torrent ha criticado, en una ponencia durante en la jornada, las actuales políticas de vivienda --o su ausencia, según ha dicho-- que hacen que hoy, en su opinión, "sea imposible evitar los desahucios".

La letrada ha expuesto que "no hay vivienda pública de alquiler suficiente para cubrir las necesidades" y ha vaticinado problemas cuando decaigan las moratorias al pago de los alquileres y a la ejecución de lanzamientos de vivienda.

"Muchas veces, alentados por los poderes públicos, exigimos al sector privado lo que tenemos que pedirle al sector público. Es la administración la que debe proporcionar vivienda pública de alquiler", ha enfatizado.