La familia Jubany pide al juez analizar "todas las posibilidades combinatorias de ADN"

Creen que las pruebas hechas hasta ahora han dado negativo porque hay más de dos perfiles genéticos

La familia de Helena Jubany, que fue asesinada en 2001, ha pedido al juez que investiga el caso que encargue "un análisis exhaustivo de todas las posibilidades combinatorias de ADN" de la víctima y de personas que han investigado en la causa, han explicado en un comunicado este jueves.

El martes de la semana pasada, el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) confirmó en una providencia que las pruebas de ADN que compararon el perfil genético de Santi L. --primer investigado por el asesinato-- con el ADN encontrado en el jersey que llevaba Helena Jubany cuando murió en 2001 indicaban que no coincidiían.

Ahora, el abogado de la familia, Benet Salellas, ha reclamado "que se exploren todas las posibilidades que ofrecen las técnicas de análisis", y ha recordado que en la muestra que se extrajo del jersey de la víctima hay una mezcla de su ADN y el de al menos otra persona.

Han remarcado que "hasta ahora se han hecho las pruebas como si en la mezcla solo hubiera ADN de Helena y de otro donante único, de manera que no coincide el resultado", y consideran que las pruebas hechas hasta ahora han dado negativo porque en la mezcla hay perfiles genéticos que no son ni de ella ni del sospechoso, si no de una tercera persona.

Por eso pide hacer nuevas pruebas "considerando que la mezcla pueda contener perfiles de al menos tres donantes, dado que el cuerpo de Helena fue probablemente transportado por varias personas", y en concreto han reclamado hacer todas las combinaciones posibles de tres donantes comparando el ADN de Helena y de las personas que han estado investigadas en el caso, Montserrat C., Xavi J., Santi L. y Ana E.

OTRAS MUESTRAS Y ATESTADO RECOPILATORIO

Además de los restos de ADN en el jersey, la familia Jubany ha pedido investigar otros restos de ADN no concluyente que se encontraron en los zapatos, la camiseta, los pantalones y los calcetines que llevaba la víctima.

En cuanto a los restos de ADN que se encontraron en el cadáver, y que se conservan en el Instituto Nacional de Toxicología, la familia ha pedido que el Instituto "aclare sus contradicciones" en diferentes informes sobre el ADN encontrado en una uña, que primero atribuyó a otra mujer y después a ella.

También han criticado que en sus informes el Instituto "solo ofrece conclusiones, sin aportar nunca los resultados", y ha reclamado que aporte tablas y resultados de sus investigaciones para tener una imagen exhaustiva del análisis genético.

Por otro lado, la familia Jubany ha pedido al juez que encargue un atestado policial recopilatorio del caso al tratarse de "una investigación compleja, muy larga en el tiempo y con multitud de intervinientes y, por tanto, de investigados", y proponen que lo hagan los Mossos d'Esquadra en solitario o en compañía de la Policía Nacional que hasta ahora investiga el caso.