Familia Torres obtiene tres galardones 'Best of Show" y ocho medallas de oro en Mundus Vini

Vinos galardonados - FAMILIA TORRES

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha obtenido tres galardones 'Best of Show' en sus respectivas denominaciones de origen en el concurso internacional de vinos Mundus Vini, y ocho medallas de oro por sus vinos de producción limitada, informa este miércoles en un comunicado.

"Estos reconocimientos consolidan a la familia vinícola como un referente en el ámbito internacional y ponen de manifiesto la solidez de su trabajo y su compromiso, generación tras generación, con la excelencia y la identidad de sus vinos", afirma la compañía.

Entre los vinos distinguidos, destacan tres referencias que han alcanzado la máxima distinción dentro de su DO.

Mas La Plana 2020 ha sido elegido 'Best of Show Penedès', Salmos 2022 ha sido reconocido como 'Best of Show Priorat' y Celeste Reserva 2021 ha sido nombrado 'Best of Show Ribera del Duero Reserva'; estos tres vinos, también galardonados con medalla de oro, han obtenido las mejores puntuaciones de su categoría, situándose al frente de los vinos presentados en estas denominaciones de origen.

El concurso Mundus Vini Grand International Awards, organizado dos veces al año por el grupo editorial alemán Meininger Verlag, está considerado uno de los certámenes de vinos más relevantes a nivel mundial.