Faus (Cercle d'Economia) pide a los partidos catalanes que trabajen en Madrid para mejorar Rodalies

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha pedido este miércoles a los partidos catalanes que trabajen en Madrid para mejorar Rodalies porque "es un desastre".

Lo ha dicho en la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda para informar sobre la nota de opinión 'Barcelona y Catalunya: un modelo compartido de prosperidad es necesario y urgente' publicada en octubre del año pasado.

"Muchos grupos de ustedes tienen poder en Madrid. Están en el Congreso de los Diputados desde hace 30 años, trabajen ahí", ha dicho Faus, que ha añadido que, textualmente, los partidos han puesto y quitado gobiernos y han aprobado presupuestos.

"No aprueben más presupuestos si no aceptan Rodalies. Ustedes tienen el poder, no nosotros" ha subrayado Faus, tras ser interpelado por distintos grupos sobre la falta de inversiones en la red ferroviaria.

Ha recordado que Rodalies es la "primera herramienta de cohesión social" ya que es el medio de transporte que utiliza la gente para ir a trabajar.