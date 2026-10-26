La FAVB condena los disturbios de Barcelona y cree que buscan desacreditar la huelga del 11N

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs, ha condenado los disturbios de este sábado en el centro de la ciudad y cree que "alguien está moviendo hilos para desacreditar las reivindicaciones por la lucha de la vivienda y la huelga del 11N".

"Rechazamos todas estas actuaciones y convocatorias hechas de esta forma tan misteriosa y sin saber bien quién hay detrás de ellas y con qué reivindicación y causa se hacen", ha dicho este lunes en declaraciones a Europa Press.

Ha insistido en que desconfían de las protestas porque la gente con la que se relacionan y participan en los comités de la huelga en los barrios "nadie sabe de donde salen las convocatorias".

Ha lamentado que los comercios sean los que más han sufrido las consecuencias de los altercados, así como también el mobiliario urbano, el Bicing y paradas de autobús.

Por todo ello, ha afirmado que la violencia y los destrozos no dejan adivinar si hay una reivindicación detrás.

"Si tuviéramos claro que van contra una administración o un partido político, pero se dedicaron a destrozar. Los que envían las convocatorias quieren perjudicar la convocatoria de huelga y siguen enviándolas sin objetivos concretos que no sea destrozar", ha añadido.