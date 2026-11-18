Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que son 113.326 las personas afectadas por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos' que no han acreditado que son descendientes de exiliados y que, por tanto, no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y que "ha sido sometido a la supervisión de la Junta Electoral Central".

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