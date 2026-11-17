El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal (c), en un acto de campaña en Almería. - Marian León - Europa Press

ARRECIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha justificado este martes que su esposa, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico para familias vulnerables porque es familia numerosa, y ha prometido aumentar las cuantías y extender la ayuda a todas las familias.

Según ha publicado 'InfoLibre', Bedman percibió en mayo un cheque de 210 euros correspondiente a la ayuda del año 2025, concebida para que familias vulnerables puedan pagar el recibo de la calefacción.

En declaraciones a los medios en Arrecife, capital de Lanzarote, Abascal ha indicado que bajo su techo viven sus cinco hijos, lo que convierte a su unidad familiar en "numerosa especial" y ha avanzado que no renunciarán a las ayudas previstas porque "son de justicia".

De hecho, ha recordado que el programa electoral de Vox recoge un "aumento" de estas ayudas y hacerlas "extensibles" al resto de las familias. En concreto, el programa de Vox plantea que "todos los beneficios que ahora existen las familias numerosas se aumentarán y se extenderán a todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo, intensificando las ayudas y bonificaciones en función del número de hijos".

"El dinero de los españoles está mucho mejor en manos de las familias que en manos de (el presidente, Pedro) Sánchez y sus amigos para que se lo gasten en putas y mordidas", ha rematado.