Fecasarm lamenta la muerte en la Sala Apolo y dice que el local cuenta con medidas de seguridad

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha lamentado la muerte del jugador de rugby australiano, Liam Hampson, hallado muerto en la Sala Apolo de Barcelona este miércoles, y asegura que el local cuenta con todas las "medidas legales de seguridad y medidas extraordinarias".

En declaraciones a Europa Press, han explicado que el local ha sido merecedor de un distintivo internacional de seguridad implementado este año por la Asociación Internacional de Ocio Nocturno.

Además, ha detallado que el local está nominado a entrar en la lista de 'The World's 100 Best Clubs' 2022, y está en proceso de acceder a la Triple Excellence in Nightlife.

Desde Fecasarm han querido mostrar todo su apoyo a la familia y amigos de Liam Hampson por el "daño irreparable sufrido a través de este fatídico e inevitable accidente".

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso este miércoles al mediodía del hallazgo de un cadáver en el patio interior del recinto de la Sala Apolo, e investigan el caso como "una muerte accidental", ya que trabajan con la hipótesis de que el jugador cayó de una altura de 10 metros.