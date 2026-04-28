La Fecec defiende la "reincorporación progresiva" al trabajo de pacientes oncológicos

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BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana Entitats contra el Càncer (Fecec) ha defendido la importancia de la "reincorporación progresiva" al trabajo de los pacientes oncológicos, particularmente aquellos de larga duración, informa en un comunicado de este martes.

Apuntan que la duración de la baja por cáncer "no se ajusta al tiempo real de recuperación", y que los efectos derivados del tratamiento dificultan retomar el ritmo laboral anterior al cáncer, por lo que consideran que una vuelta progresiva supondría un beneficio físico y emocional.

La Fecec considera "imprescindible" dotar las empresas de los recursos necesarios para implantar un protocolo de gestión del impacto del cáncer en las organizaciones, y recomienda que los convenios colectivos incluyan cláusulas para garantizar la recuperación progresiva al trabajo de quienes hayan superado un cáncer.