Feijóo promete a los catalanes explicar trimestralmente la inversión en infraestructuras

Feijóo esta semana en Badalona abriendo campaña con el candidato por Barcelona, Xavier García Albiol - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a presidir el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un video electoral donde promete a los catalanes transparencia en la inversión: "Cumpliremos con las inversiones en infraestructuras que necesita Catalunya y rendiremos cuentas de ellas cada tres meses".

"Los catalanes pagáis más impuestos que nadie en España y todos veis el resultado", añade: asegura que acceder a vivienda se hace imposible, la inseguridad ciudadana crece, la inmigración está descontrolada y Rodalies va cada vez peor, informa el PP este domingo en un comunicado.

Considera que Catalunya "necesita más que nadie que el Gobierno de España cambie" porque soporta una alta presión fiscal que no se traduce en mejores servicios públicos, según él.

Por eso promete que su gobierno bajará impuestos, impulsará construcción de vivienda, "controlará la inmigración irregular, endurecerá las penas a los delincuentes, reforzará a la policía y desalojará a los okupas en 48 horas".

"CONFÍA EN MÍ"

"Confía en mí: no te voy a fallar", dice a los catalanes; asegura que el 29N es la oportunidad de empezar a cambiar todo, y se compromete a hacerlo él.

"Trabajaré por una Catalunya donde puedas vivir en libertad, con seguridad y acceder a una vivienda", ha insistido.