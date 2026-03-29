Feijóo: "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que existe una pinza entre el PSOE y Vox para ocupar el espacio electoral del PP: "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, ha apuntado que Sánchez tiene como objetivo que votantes del PP se pasen a Vox y el PP se "empequeñezca", por lo que considera que existe una retroalimentación entre el PSOE y Vox.

Sobre el reciente ciclo de elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León ha defendido la convocatoria electoral porque "los Presupuestos no se pueden prorrogar indefinidamente" y, por tanto, cree que se hizo lo que tocaba, y ha señalado al Gobierno por no aprobar cuentas durante la legislatura, lo que califica de fraude político continuado.

"Yo me he comprometido a hacer las reformas legales necesarias para que ningún gobierno pueda estar una legislatura sin presupuestos. El hecho de que tú ganes una votación para ser presidente del Gobierno no significa que tú puedes hacer lo que quieras durante los cuatro años siguientes", ha remarcado.

Sobre los resultados en estas elecciones ha afirmado que Vox está alto, pero no es a costa del PP, y cree que la formación liderada por Santiago Abascal "es capaz de robar votos a la abstención y al PSOE", por lo que ha destacado que el PP y Vox lograron el 62% de los votos en Extremadura, algo que define como un cambio sociológico en un territorio habitualmente socialista.

NEGOCIACIONES CON VOX

Acerca de las negociaciones con Vox en estas comunidades autónomas ha asegurado que él impulsa los acuerdos y que se debe aceptar el resultado de las urnas: "Yo tengo dos objetivos: primero, que se produzca un cambio político en España y, segundo, dar estabilidad política a las comunidades autónomas donde ha habido elecciones", ha resumido.

Así, ha dicho que una repetición electoral en Extremadura y Aragón sería "una enorme decepción" y cree que los votantes de Vox quieren un pacto con el PP, por lo que espera que cada partido no defraude a sus electores.

SÁNCHEZ

Preguntado por su estrategia de oposición respecto a Sánchez ha sostenido que no está especialmente satisfecho de contestar al presidente de forma desabrida, pero asegura que "el nivel de provocación del presidente Sánchez no tiene precedentes en la presidencia de los gobiernos de España".

"Sánchez es un personaje muy conflictivo. Conflictivo porque lo echaron de su partido y volvió sin aclarar la financiación de su campaña de primarias. Conflictivo porque tiene en contra a todos los que fueron importantes durante décadas en el partido socialista. Conflictivo porque tiene conflictos en su gobierno con sus socios, tiene conflictos con la mayoría de presidentes de comunidades autónomas", ha expuesto.

RELACIÓN CON JUNTS

Acerca de la relación de su partido con Junts se ha referido a una posible moción de censura a Sánchez: "Si tengo votos para presentar una moción de censura, la presentaré. No conozco ninguna época de España de peor clima de deterioro institucional, internacional o de bienestar como esta", ha subrayado, y ha añadido que Sánchez está utilizando la figura del líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ralentizando la decisión del Tribunal Constitucional para intentar acabar la legislatura.

Asimismo, ha dicho estar convencido de que la mayoría de votantes de Junts no han votado al partido para que Yolanda Díaz sea vicepresidenta del Gobierno y cree que son partidarios de una "política de vivienda absolutamente distinta", así como una bajada de impuestos, el mantenimiento de la energía nuclear y una política de inmigración ordenada.

"Sánchez es un gran negocio para algunos partidos independentistas y un pésimo negocio para los catalanes. Bueno, mi pregunta es: ¿De verdad que con Sánchez hay algún catalán que viva mejor?", ha preguntado, y en referencia a la situación política en Catalunya y la retirada de los Presupuestos por parte del Govern ha reivindicado que los políticos catalanes deberían tomarse más en serio a los ciudadanos.

CONTEXTO INTERNACIONAL

En referencia al contexto internacional y el conflicto en Oriente Medio ha afirmado que "una cosa es hacer seguidismo a Trump y otra cosa es enfrentarse a Estados Unidos, que es lo que está haciendo Sánchez", y ha asegurado que hoy España no es un país fiable desde el punto de vista de las relaciones internacionales.

Sobre el uso de las bases militares estadounidenses en España ha dicho que tendrían que explicarle para qué se utilizan exactamente: "Yo tengo que proteger los intereses de España, no conseguir un puñado de votos. Y entre los intereses de España y un puñado de votos que pueda perder, yo quiero los intereses de España", ha zanjado.