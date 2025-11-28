Feijóo: "El sanchismo ha entrado en prisión y eso explica la histeria instalada en el Gobierno"

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre intervienen en un acto de la patronal catalana, a 28 de noviembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este viernes al ingreso a prisión provisional del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y ha afirmado: "El sanchismo ha entrado en prisión y eso explica la histeria instalada en el Gobierno".

Lo ha dicho durante un acto de Foment del Treball junto a su presidente, Josep Sánchez Llibre, este viernes en Barcelona, donde ha asegurado que "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común, mucho que compartir y, seguro, mucho que callar".

"Lamento la imagen de degradación que estamos dando en España, pero la cuarta economía del euro no puede tener un Gobierno extorsionado por sus propios actos", ha agregado.

"HAY ALTERNATIVA" A SÁNCHEZ

Así, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir: "Un presidente con un mínimo de decencia se iría. Un primer ministro europeo se hubiera ido ya. Y mientras esto no ocurra, pues mi obligación y mi deber es transmitir a los españoles que hay alternativa".

El líder de los populares ha afirmado que "detrás de tanto escándalo están dejando un país extremadamente debilitado en términos democráticos, pero también más empobrecido y menos ambicioso".

También se ha referido al rechazo del Congreso a la senda de déficit del Gobierno, ha criticado la "precariedad parlamentaria" y ha valorado que la legislatura no puede continuar sin presupuestos aprobados desde 2023.

"El día de ayer fue muy didáctico para todos los que cree que se puede seguir a toda costa", ha zanjado Feijóo, que ve al Gobierno inhabilitado para gobernar.