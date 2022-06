Feliu (ANC) defiende la lista cívica para ocupar el espacio independentista "malgastado" de ERC-Junts

Descarta liderarla y pide reproducir las condiciones del 1-O en un nuevo embate por la independencia

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha defendido la lista cívica que quieren impulsar para ocupar el espacio independentista "malgastado" por parte de ERC y Junts, a los que ha acusado de mantener una posición inmovilista tras cinco años del 1-O y de no tomar decisiones que permitan avanzar hacia la independencia.

"Si los partidos no tiran adelante se hará una lista cívica para que ocupe este espacio que dejan estos partidos, que de momento se llaman independentistas pero no tienen proyecto para la independencia", ha sostenido en una entrevista a Europa Press.

Según Feliu, existe este espacio de voto independentista "pero no está bien ocupado porque estos partidos no acaban de convencer", y cree que con la lista cívica se podrían canalizar el voto de los que tienen ganas de tirar adelante el proyecto por independencia.

A falta de que concreten esta iniciativa, ha explicado que hay muchas personas y activistas que, sin estar vinculadas en ningún partido, luchan desde hace tiempo por la independencia desde el territorio y que estarían dispuestas a integrarse en esta lista.

Al preguntársele si está dispuesta a liderarla, Feliu ha descartado esta posibilidad así como que la integren otros miembros del secretariado, alegando que la ANC se encarga de impulsarla y que no se transformará en un partido porque son "transversales".

NO DIVIDE EL VOTO INDEPENDENTISTA

También ha negado que la aparición de una lista cívica pueda dividir más el voto independentista: "Si en la actualidad los partidos independentistas no son realmente independentistas, no es que se divida, es que no hay ninguno, de partido o lista independentista. Por tanto, no divide. Dividir sería dividir alguna cosa que no existe en estos momentos".

Sobre si cree que ERC mantiene la apuesta por la independencia, ha dejado en mano de sus votantes valorarlo, y ha lamentado que todos los gobiernos en Catalunya hayan intentado "ir a Madrid, esto desde Isabel II, y algunas veces se han conseguido algunas migajas más si necesitan tus votos, porque eres más hábil negociando o el momento lo propicia, y otras veces no".

"EL ESTADO DA MUY POCO O NADA"

"Ha llegado un punto en que el Estado da muy poco o nada, ya prácticamente ni disimula. A veces los gobiernos piensan que no se ha hecho bien, y ahora llego yo y lo haré bien. Así llevamos siglos. Deberíamos empezar a pensar que ésta no es la vía", ha subrayado.

Por ello, ha cuestionado que la mesa de diálogo dé resultados, por lo que celebrarían que terminara y se abriera una nueva etapa "de ruptura" porque, a su juicio, tras cinco años del 1-O y la pandemia, percibe que vuelven a aflorar ganas de independencia.

Tras un intento de diálogo "fake" con el Estado, Feliu ha llamado a fijar un nuevo horizonte que sitúa en cada convocatoria de elecciones, especialmente las elecciones catalanas que, si no se avanzan, tendrían que celebrarse en 2025.

REPRODUCIR LA SITUACIÓN DEL 1-O

"Una fecha electoral es una fecha límite para probarlo de nuevo", ha defendido la presidenta de la ANC, que cree que, si se quiere hacer un embate por la independencia, hay que reproducir las condiciones del 1-O de 2017, con movilizaciones y en que instituciones catalanas y sociedad civil vayan a la una.

A su juicio, las posiciones entre los partidos independentistas no están tan alejadas porque coinciden en decir que quieren la independencia, pero "pesa mucho el inmovilismo y no se encuentra la manera de romper y de poner en evidencia al Estado".

"El discurso está, pero el independentismo ya no tiene suficiente con ello y se rebela contra este inmovilismo", ha destacado Feliu, que ha llamado a buscar nuevas formas y acciones para mostrar el descontento que les genera seguir formando parte de España.

Y es que, según Feliu, le sabe mal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda afirmar que puede venir a Catalunya "sin que pase nada, y que la gente desactivada, tranquila y conformada con la situación de estar sometidos por el Estado".

MOVILIZACIÓN POR LA DIADA

Sobre la Diada de este año, Feliu ha llamado a los catalanes independentistas a reservarse el día porque habrá una "gran acción", aunque no ha querido desvelar qué movilización organizará la ANC en la que será su primer 11 de septiembre al frente de la entidad.

"Pido que se reserven el día y que piensen si quieren o no la independencia. Si la quieren, que se levanten porque no nos la hará nadie, la haremos cada uno de nosotros, tenemos que romper dinámicas de la historia e ir a sitios donde hasta ahora no hemos ido", y también ha dicho que están trabajando en cómo conmemorar el quinto aniversario del 1-O.