La feria TreballemGi contará con un centenar de empresas e instituciones

La directora de Comercio de la Cambra de Girona, Cristina Cots, y la presidenta del área de Gestión del Talento, Pepita Perich. - CAMBRA DE GIRONA

GIRONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 17 edición de la feria TreballemGi contará con la presencia de un centenar de empresas e instituciones, el próximo 5 de noviembre en el Auditori del Palau de Congressos de Girona, informa la Cambra de Girona en un comunicado este martes.

En total, habrá 30 empresas e instituciones más que en la edición anterior, y se ampliará el espacio para la feria a las dos plantas del Auditori.

La organización ha explicado que habrá empresas de sectores como la industria, el comercio, la logística o los recursos humanos, y que este año participarán por primera vez Primark, Toni Pons, Bonpreu, Leroy Merlin, Esteve o Ikea.