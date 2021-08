Fernàndez (ANC) defiende la independencia y "no un diálogo-monólogo que es una tomadura de pelo"

Ve legítimo tener miedo pero pide no taponar "el deseo de independencia de todo un pueblo"

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la ANC, David Fernàndez, ha defendido este lunes que el objetivo de la entidad es la independencia y "no un diálogo-monólogo que todos saben que es una tomadura de pelo", en referencia a la mesa de diálogo con el Estado.

En diversos mensajes en su cuenta de Twitter recogidos por Europa Press, ha destacado que los que vayan a la manifestación de la Diada del 11 de septiembre lo hará "para exigir hacer efectiva la independencia, pero ahora ya con el mandato del 1-O, y nada más que eso".

Todo ello después de que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell haya apostado este mismo lunes por jugar la carta de la mesa de diálogo para ver qué propone el Estado para solucionar el conflicto político, y ha pedido dejar la unilateralidad para "más adelante".

"Hace muchos años que los independentistas estáis en el Govern y no habéis hecho el trabajo, no vengáis a dar lecciones diciendo 'ahora no toca'. No tenéis excusa", ha advertido Fernàndez, que cree que es momento de hacer efectivo la independencia.

Tras vaticinar que los partidos independentistas que dejarán de tener el apoyo de la gente si no trabajan de verdad por la independencia, ha asegurado que es legítimo tener miedo, "pero es del todo ilegítimo taponar el deseo de independencia de todo un pueblo y condenarlo por estos miedos".

"No nos digáis que también tenemos que tener miedo y dejad trabajar por la independencia a los que no lo tenemos", ha reclamado.