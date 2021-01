Fernández (PP) defiende que el cambio "solo lo puede liderar el PP" y no un tripartito

Ve posible un Govern con el PP como en otras CCAA donde "parecía imposible"

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha defendido que el cambio político en Catalunya es posible y que "solo lo puede liderar el PP", y no un tripartito de izquierdas, en referencia a un eventual pacto postelectoral entre el PSC, ERC y los comuns.

En un acto telemático este jueves organizado por Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha sostenido que solo puede haber un cambio real en Catalunya con "la fortaleza del PP para cambiar las cosas y no para que las cosas continúen igual".

"No para que continúen entre ERC y el PSC pactando bajo la mesa y después traicionándose y todas estas cosas que se acostumbran a definir como el politiqueo y que es lo que desprestigia la actividad política", ha añadido.

Para Fernández la alternancia política en Catalunya es posible, ya que este cambio se ha producido también en otras comunidades autónomas, como Andalucía o el País Vasco, "cuando parecía imposible".

Ha afirmado que el PP defenderá la libertad educativa, la propiedad privada, y el crecimiento de la economía: "En definitiva, las características que había tenido Catalunya antes de que el nacionalismo acabase perjudicando de manera grave a nuestra tierra".

CONFIANZA ELECTORES

Ante las encuestas del 14F que dan al PP buenos resultados, Fernández ha asegurado que "es evidente que el PP crecerá" y que ese crecimiento se debe a que han recuperado la confianza de los electores poco a poco.

"Nos hemos dedicado a hablar de las cosas que preocupan a la ciudadanía en una época donde el independentismo no tenía ningún reparo de dirigirse a solo una parte de la ciudadanía de Catalunya, porque pensaban que toda esa gente que no es separatista directamente no son catalanes", ha remarcado.

Y ha hecho un llamamiento a que la gente participe en las elecciones en el caso de que la justicia finalmente establezca que el 14F se pueden hacer: "Si es así, doy por cierto que considera que se dan las condiciones de salud y de libertad de voto, que son necesarias para todo procedimiento electoral".

PROPUESTAS PARA EL 14F

Entre su propuestas, Fernández ha dicho que si su formación vence en el 14F, impulsarán un plan de rescate para los sectores que se han visto más afectados por la pandemia y que están cerrados, "para que en el momento en que se produzca la reapertura, se pueda recuperar y generar empleo en la restauración, el ocio y la cultura".

Ha apostado por recuperar el crecimiento económico y la reapertura paulatina de negocios, y ha puesto de ejemplo el caso de Madrid, donde cree que "han encontrado un mejor equilibrio entre salud y economía", y no en Catalunya donde reprocha al Govern haber aplicado medidas muy severas para ciertos sectores.

Por último, ha defendido que el PP dará seguridad jurídica a los negocios, ya que han hecho inversiones para poder reabrir pero "no han servido de nada porque el Govern va cambiando las condiciones de reapertura"; y que harán unos criterios homogéneos para acceder a las ayudas compensatorias.