Fernández (PP) reivindica el "feminismo real" y pide no hacer del 25N una batalla partidista

Alós afirma que la violencia machista exige "respuestas firmes, contundentes, eficaces y permanentes"

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reivindicado el "feminismo real" y ha pedido no hacer de la lucha contra la violencia contra las mujeres una batalla partidista e ideológica.

Así se ha pronunciado este lunes en un acto bajo el lema 'Feminismo, pero de verdad' en Barcelona con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós.

Ha insistido en que la lucha contra la violencia machista es una batalla que compromete a todos, y ha lamentado que "la gestión de este asunto no está siendo la correcta, y eso es seguramente porque se ha priorizado lo ideológico", tras lo que ha apostado por escuchar a los expertos.

Fernández ha asegurado que el PP habla de este tema desde la humildad: "No vamos por el mundo dando lecciones de feminismo a nadie", y ha criticado quienes sí lo hacen, en alusión velada al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón.

"Normalmente, cuando un político da durante años y años lecciones de feminismo a los demás, luego se acaba descubriendo que en su vida privada se comporta como Torrente, y que algunas de sus compañeras, que también han ido dando lecciones de feminismo durante años y años, se han dedicado a encubrir a Torrente durante años y años", ha afirmado.

REHENES DE HAMÁS

También ha llamado a recordar a "las decenas de mujeres que siguen secuestradas por Hamás en condiciones de crueldad y violencia", y ha exigido su inmediata liberación.

Ha lamentado que en España y otros países de la UE hay mujeres que por razones religiosas, políticas e ideológicas "no se les permite estudiar o no se les permite trabajar o no se les permite vestir como les dé la gana".

"Eso no se puede tolerar en nuestras comunidades en nombre de un malentendido relativismo cultural. No hay ideología y no hay confesión religiosa que justifique la violación de los derechos humanos", ha subrayado, tras lo que ha apostado por escuchar a los expertos en la materia.

ANA ALÓS

En su intervención, Alós ha subrayado que la violencia machista es "una realidad intolerable que exige respuestas firmes, contundentes, eficaces y permanentes", y ha defendido el compromiso del PP con la renovación y aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"El número de mujeres asesinadas cada año es insoportable", ha añadido, y ha lamentado que a la cifra de mujeres asesinadas se suma la de niños que también han muerto a manos de sus padres, y ha recordado que este año 2024 ya son 41 mujeres y 8 niños.