Ferrocarrils amplía los horarios del Tren del Ciment con motivo del Any Gaudí

Imagen del Tren del Ciment, que empieza mañana la temporada. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de Catalunya ha ampliado los horarios del funcionamiento del Tren del Ciment, línea que une La Pobla de Lillet (Barcelona) con el museo de cemento de Castellar de n'Hug (Barcelona) para dar respuesta a la alta afluencia que se prevé este año coincidiendo con el Any Gaudí, informa el Govern este viernes en un comunicado.

Así, desde el próximo sábado, cuando comienza la temporada 2026, y durante los más de 7 meses que estará en servicio, el tren reforzará su oferta, precisamente para facilitar que los visitantes puedan planificar mejor sus visitas a espacios como los Jardines de Artigas, obra de Gaudí.

Del 28 de marzo hasta el 1 de noviembre, por lo tanto, el tren ofrecerá servicio tanto en horario de mañana como de tarde, y durante los sábados y domingos de julio, todo el mes de agosto y los días 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre, lo hará de forma ininterrumpida.