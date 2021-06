El festival AM Fest de Barcelona se aplaza a 2022 y trabaja en uno de formato reducido este año

Cartel del AM Fest 2022

Cartel del AM Fest 2022 - AM FEST

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival AM Fest de Barcelona, que se iba a celebrar en octubre, se ha aplazado a 2022 por la pandemia de coronavirus, y trabaja en hacer este año una edición "más pequeña de lo habitual" que contará con las bandas Toundra y Bala, ha informado este miércoles la organización en un comunicado.

AM Fest ha asegurado que ha luchado e intentado de todas las maneras pero no ha sido posible llevar a cabo el festival como estaba anunciado, y ha añadido que a día de hoy "no está nada claro" que en octubre pueda haber movilidad entre países y aforos en las salas para poder garantizar el desarrollo como estaba previsto.

El AM Fest 2022, que se celebrará del 6 al 9 de octubre de 2022, tiene entre sus primeros nombres confirmados a Cult of Luna, Elder, Caspian, Pallbearer, Oranssi Pazuzu, DobleCapa, Irist, Holy Fawn y Aiming for Enrike.