El festival Bcn Clàssics se extiende a L'Auditori y tendrá a Zubin Mehta

Actuarán la Filarmónica de Viena y de Israel, y la London Symphony

El festival IV Bcn Clàssics propondrá en su próxima edición diez conciertos --dos de ellos extraordinarios-- del 18 de septiembre al 11 de mayo, en el Palau de la Música Catalana y, como novedad, se extenderá a L'Auditori de Barcelona, en un programa con dos conciertos dirigidos por Zubin Mehta.

En rueda de prensa este miércoles, el director del festival, Llorenç Caballero, ha destacado que la figura que hilará esta edición será la del director indio Zubin Mehta, con su gira de despedida de la Filarmónica de Israel el 18 de septiembre, y el 25 de abril con la Filarmónica de Viena.

Sobre el estado de salud de Mehta --que ha cancelado en 2018 diversos conciertos por enfermedad--, ha dicho que la organización sabe y "tiene constancia" de que está bien, pero cuando se contrata a un artista de cierta edad y que ha tenido problemas de salud anteriormente, todos saben que puede volver pasar.

Aparte de estos dos conciertos, el festival acogerá la London Symphony, dirigida por Sir Simon Rattle, la Bayerischer Rundfunk Orchester, dirigida por Mariss Jansons, y el pianista Evengy Kissin --que debutó en Barcelona en 1992 y no venía desde hace 18 años---.

El programa, en esta edición con más violín y clarinete y menos piano, también contará con la Academy of St. Martin in the Fields, los violinistas Nemanja Radulovic, Patricia Kopatchinskaja, Janine Jansen y el clarinetista Martin Fröst.

La Orquesta de Cadaqués, residente del festival desde la primera edición, actuará con la Escolania de Montserrat y el Cor Estatal de Letonia con dirección de Jaime Martín y Gianandrea Noseda.

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

En el programa habrá dos conciertos extraordinarios que aspiran a acercar la música clásica a todos los público, uno con la obra de Xavier Benguerel '7 faules de La Fontaine', a cargo del Ensemble de la Orquesta de Cadaqués y con videoanimaciones de Pere Puig, y otro concierto con los Niños Cantores de Viena.

Caballero ha considerado que el festival está un poco "más encaminado en su cuarta temporada", y que es buen síntoma la colaboración con L'Auditori, de modo que se podrá llegar a más público.

El festival tendrá cuatro modalidades de abono: uno completo, otro de cuatro conciertos en el Palau, otro de cuatro en L'Auditori, y otro libre con seis conciertos, aparte de reservar de entradas para estudiantes a diez euros.

El festival cuenta con niveles de ocupación de en torno al 70%, y que el primer año se vendieron un centenar de abonos, y el segundo 200; aunque el tercer año no se alcanzaron los 300 abonos: "Espero llegar en la cuarta temporada a 400".

El director general del Palau de la Música, Joan OIler, ha celebrado que su batalla global es la ampliación de público y que es necesario batallar para que cada vez más gente asista a los conciertos, mientras que el director de L'Auditori, Robert Brufau, ha celebrado poder ser parte del proyecto con estos nombres de referencia.