El Festival D'A de Barcelona abre con 'Un altre home' de David Moragas y premiará a Mia Hansen-Love

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El 16 D'A Festival de Cinema de Barcelona, que se celebrará desde este jueves al 29 de marzo, abre con 'Un altre home', dirigida por David Moragas y protagonizada por Bruna Cusí, Lluís Marqués y Quim Àvila, en una edición que premiará a la cineasta francesa Mia Hansen-Love y dedicará una retrospectiva al director alemán Christian Petzold.
La programación del festival la cerrará 'La buena hija', el debut de Júlia de Paz que triunfó en el Festival de Tallin (Estonia), y en total se proyectarán 122 películas, entre largometrajes y cortometrajes, entre ellas la reciente Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.
Entre títulos internacionales que se podrán ver en el D'A figuran 'Barrio triste', el debut de Stillz --director de videoclips de Rosalía y Bad Bunny--; 'Ghost Elephants', de Werner Herzog; 'Juana de Arco' y 'El amor que permanece', de Hlynur Pálmason, y 'Dry Leaf', de Alexandre Koberidze.
También se verá 'El sonido de la caída', de Mascha Schilinski; 'Las correntes', de Milagros Mumenthaler; 'Le Cris des gardes', de Claire Denis; 'Rose of Nevada', de Mark Jenkin; 'Two seasons, two strangers', de Sho Miyake, y 'Un mundo frágil y maravilloso', de Cyril Aris.
Otros filmes en proyección serán 'Fragments for Venus', de Alice Diop; 'Ari', de Léonor Serraille; 'Nuestra tierra', de Lucrecia Martel'; 'Autobiografia di una borsetta', de Joanna Hogg, y 'L'Aventura', de Sophie Letourneur.
FILMES ESPAÑOLES
Entre las películas españolas que se verán en el festival se encuentran 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín; '+10K', de Gala Hernández López; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marques-Marcet y Alex Planademunt, y 'Después de las ciudades', de Xacio Baño.
También se verán 'Este cuerpo mío', de Carolina Yuste y Afioco Gnecco; 'Femení, singular', de Xavi Puebla; 'Así llegó la noche', de Ángel Santos; 'La carn', de Joan Porcel; 'Apuntes para una ficción consentida', de Ana Serret o 'Muito barulho', de Carla Coll, entre otros filmes.
Fuera de competición, el D'A Festival programará 'Pizza movies', de Carlo Padial con los cómicos Berto Romero y Judit Martín como protagonistas; 'Qui som' de Salvador Sunyer sobre la compañía circense Baró d'Evel; 'Forastera', de Lucía Aleñar; 'Sucia', de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.