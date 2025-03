El Festival D'A de Barcelona abre con 'La furia' una edición con 121 películas

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 15 D'A - Festival de Cine de Barcelona abre este jueves con 'La furia', de la directora Gemma Blasco y protagonizada por Ángela Cervantes, una edición que contará con 121 películas, entre largometrajes y cortometrajes, y dedicará un foco retrospectivo al director italiano Roberto Minervini.

En el D'A, que se prolongará hasta el 6 de abril con la clausura de 'Molt lluny' protagonizada por Mario Casas y David Verdaguer, se estrenará en España 'The Shrouds', de David Cronenberg, que se pudo ver en el Festival de Cannes y está protagonizada por Vincent Cassel, Diane Kruger y Guy Pearce.

De las 121 películas que se proyectarán en el D'A Festival, 68 son de producción española --34 de ellas con participación catalana-- y se acerca a la paridad, ya que 51 de los filmes están dirigidos por mujeres, y se podrán ver en el CCCB, los Mooby Aribau, la Filmoteca de Catalunya, el Zumzeig y la Casa Montjuïc.

El festival otorgará sus premios al cineasta francés Bruno Dumont y a la cineasta inglesa Joanna Hogg, que presentarán sus últimos trabajos y ofreccerán 'masterclass' al público, mientras que el premio honorífica recaerá en el director Béla Tarr.

La programación del D'A cuenta con el mediometraje de Leos Carax 'No soy yo', estrenado en el Festival de Cannes; el cortometraje de Alice Rohrwacher con el fotógrafo JR 'Allegorie citadine'; 'Chime', de Kiyoshi Kurosawa: 'Hard Times' y 'Homecoming' de Wang Bing, y 'Sorda' de Eva Libertad.

Otras películas que se podrán ver en el D'A serán 'April', de Dea Kulumbegashvili; 'Simón de la montaña', de Federico Luis; 'Love', de Dag Johan Haugerud; 'El idioma universal', de Matthew Rankin; 'Viet and Nam', de Truong Min Quy; 'Toxic', de Saulé Bliuvaite, y 'Bagger Drama', de Piet Baumgartner.

El D'A también programará 'Tú me abrasas' de Matías Piñeiro; 'La prisonnière de Bordeaux', de Patricia Mazuy y protagonizada por Isabelle Huppert; 'Esmorza amb mi', de Iván Morales; 'Constelación Portabella', de Claudio Zulian, y 'On eres quan hi eres?', de Jana Montllor.