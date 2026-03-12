El 9 Festival Espurnes Barroques tendrá el mundo de los sueños como eje

Cartel del 9 Festival Espurnes Barroques - FESTIVAL ESPURNES BARROQUES

El 9 Festival Espurnes Barroques, que se celebrará del 9 de mayo al 7 de junio en 30 municipios de la Catalunya Central, tendrá el mundo de los sueños como eje temático, combinando música barroca, patrimonio, gastronomía y paisaje.

La programación, bajo el lema 'In somnium' ('Hacia el sueño'), incluirá 15 conciertos, 5 talleres, 3 comidas entre viñedos, observación de estrellas, propuestas de artes escénicas y prácticas y unas 70 actividades sociales y educativas, informa el festival en un comunicado de este jueves.

Estructurados en 5 fines de semana, Espurnes Barroques tendrá conciertos a cargo de la Orquestra de Miracle, el coro Francesc Valls, coproducciones con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, entre otros.

También acudirán la compañía de danza Magdalena Garzón, el cantante y laudista Joel Fredriksen, el compositor Alexander Papp, la Lienzingen Akademie o el barítono Milan Perisic, y se podrán ver colaboraciones con la Fundació Vila Casas, que presentará una instalación del artista Jose Bonell en el Santuari del Miracle.

A nivel gastronómico, el festival contará con el pastelero Lluc Crusellas, el enólogo Raül Bobet o el chef Aitor Zabala, que compartirán protagonismo con nueve bodegas de la DO Pla de Bages y 40 productos más.